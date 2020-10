Terytorialsi na okręcie

„Wargacz ’20” to największe w tym roku ćwiczenia 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. To egzamin dla sił 8 FOW i podsumowanie roku szkoleniowego w jednostce. – Zaangażowane były wszystkie jednostki 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, od dywizjonu okrętów po jednostki brzegowe. Ćwiczyliśmy m.in. organizację transportu drogą morską, stawianie i neutralizację zapór minowych, obronę przed bronią masowego rażenia oraz strzelania artyleryjskie do celów nawodnych i powietrznych – wyjaśnia kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 FOW. – Jednym z epizodów był transport drogą morską pojazdów wojskowych i żołnierzy wojsk obrony terytorialnej – dodaje.

Fot. DWOT