XI edycja Biegu Morskiego Komandosa

Mieli do pokonania ponaddwudziestokilometrową trasę - trudną, mokrą, błotnistą, pagórkowatą. W pełnym umundurowaniu, w butach za kostkę i z dodatkowym wyposażeniem pokonywali plażę, rowy, wąskie kanały, by wreszcie dotrzeć do upragnionej mety. Zobaczcie, jak radzili sobie zawodnicy tegorocznej edycji Biegu Morskiego Komandosa.

Fot. materiały organizatora