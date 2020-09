„Gauja’20”, czyli ogień i taktyka na poligonie w Wędrzynie

Przeciwnik atakuje, wojsko wkracza do akcji – tak w skrócie wyglądał scenariusz ćwiczenia, podczas którego żołnierze z 15 Brygady Zmechanizowanej musieli udowodnić, że są gotowi do wyjazdu na misję. To właśnie oni będą stanowić trzon VIII zmiany PKW Łotwa. Swoim działaniom nadali kryptonim „Gauja’20”, nawiązując do nazwy rzeki przepływającej przez państwa bałtyckie.

Fot. st. chor. sztab. Krzysztof Łukaszewicz, ppor. Jakub Karwowski