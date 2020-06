„Defender” przeprawia się na drugi brzeg

Kilkadziesiąt amerykańskich pojazdów przeprawiło się przez jezioro Zły Łęg. Było to możliwe dzięki polskim żołnierzom wojsk inżynieryjnych, którzy zbudowali dla nich most pontonowy. – Ćwicząc wspólnie demonstrujemy, że sojusznicy z NATO są razem silniejsi – mówi gen. bryg. Brett G. Sylvia, dowódca Wysuniętego Dowództwa Dywizyjnego US Army w Poznaniu.

Fot. Michał Niwicz