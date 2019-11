Weterani w Żelaznej Dywizji

Tortu nie będzie! Będzie wycisk! – rzucił płk Szczepan Głuszczak, dając znak do rozpoczęcia treningu. Zajęcia pod szyldem „Projekt Wojownik” odbyły się już po raz dwudziesty. O to, by ich uczestnicy zostawili trochę zdrowia na macie, zadbali mł. chor. rez. Arek „Motyl” Dembiński, były żołnierz GROM-u, i Andrzej Garbaczewski, trener kadry narodowej jednej z odmian kick-boxingu.

Fot. Magdalena Miernicka, st. chor. sztab. Artur Zakrzewski