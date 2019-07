Happy Independence Day!

Dziś Amerykanie obchodzą swoje narodowe święto – Dzień Niepodległości! Naszym sojusznikom, a w szczególności żołnierzom Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, którzy pełnią misję w Polsce, życzymy Happy Independence Day!

fot. Battle Group Poland, 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana, Michał Niwicz, Michał Zieliński, Krzysztof Wilewski, Sgt Arturo Guzman / U.S. Army, Spc. Hubert D. Delany III / U.S. Army, st. chor. sztab. Rafał Mniedło, st. szer. Mariusz Bieniek, Sarah Kirby / U.S. Army