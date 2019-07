Strzelanie, puzzle i nurkowanie. „Selekcja” na poligonie w Drawsku

Z 47 śmiałków, którzy stanęli na starcie tegorocznej „Selekcji”, tylko siedmiu dotrwało do końca. Co nie znaczy, że pozostali mają czuć się przegrani. – Podjęli rękawicę, a to znaczy, że mają cel, chcą przełamywać swoje słabości, im wszystkim należą się gratulacje – podkreśla mjr rez. Arkadiusz Kups, twórca ekstremalnych zawodów.

Fot. Marcin Górka