ASzWoj ma swój sztandar

Czerpiąc z dziedzictwa i tradycji uczelni wojskowych zachowajcie dumę i pewność, że Wojsko Polskie należy do najlepszych – powiedział minister Mariusz Błaszczak do kadry i słuchaczy Akademii Sztuki Wojennej. Dzisiaj w Rembertowie odbyła się uroczystość wręczenia Akademii sztandaru. – To symbol najważniejszych wartości dla żołnierza. Symbol wierności, honoru i męstwa – dodał szef MON. W tym roku uczelnia obchodzi 100-lecie utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej, której tradycje dziedziczy ASzWoj.

Fot. Leszek Chemperek / CO MON