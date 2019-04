Dziś świętują saperzy

Dziś swoje święto obchodzą saperzy! Na misjach, m.in. w Afganistanie i w Iraku, udowodnili, jak bardzo są potrzebni, gdy rozbrajali ładunki wybuchowe podkładane na drogach patrolowanych przez polskich żołnierzy. W Polsce również mają ręce pełne roboty, patrole saperskie są bardzo często wzywane do odkrywanych przy pracach budowlanych niewybuchów. Dzięki za to, co robicie i jak dużo z siebie dajecie!

Fot. Michał Niwicz, 11 LKDPanc, arch. 1 Batalionu Drogowo-Mostowego, Michał Zieliński, Marynarka Wojenna RP, GNM 13 dTR, kpt. Marek Gwóźdź, sierż. Bernard Hajducki, st. chor. sztab. Waldemar Młynarczyk / Combat Camera DORSZ