Strzelanie w Afganistanie

Trening czyni mistrza dlatego żołnierze IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego i koalicjanci z US (Best Team – 22), którzy służą na misji w Afganistanie, wzięli udział we wspólnych zajęciach strzeleckich. Żołnierze prowadzili ogień z pistoletów samopowtarzalnych Glock 17 i karabinków Beryl. Trening obejmował strzelanie sytuacyjne oraz prowadzenie ognia na celność i skupienie.

Fot.: st. chor. sztab. Marek Nadolski