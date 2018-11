Kurs Spartan w 15 GBZ

To było pięć intensywnych dni, podczas których 1 kompania zmechanizowana ćwiczyła umiejętności posługiwania się bronią w różnych warunkach bojowych. Żołnierze szkolili się z działania w pojedynkę oraz w dwójkach i w czwórkach. Z myślą o kursie Spartan stworzono strzelnicę ASG, zaprojektowano tarcze dostosowane do poszczególnych etapów szkolenia, tory przeszkód. Do walki w mieście wykorzystano teren jednostki, a do nauki walki w pomieszczeniach (CQB) stworzono budynki z wykorzystaniem taśm.

Fot.: mł. chor. Piotr Kamiński, st. szer. Adrian Jórski, szer. Adrian Staszewski