Jak się strzela z M4?

Jako pierwsi używali go amerykańcy komandosi, później karabin M4 trafił do jednostek piechoty US Army. Obecnie jest w wyposażeniu armii takich państw, jak Izrael, Kanada czy Polska. Jak się strzela z amerykańskiego karabinu szturmowego M4? Na poligonie w Orzyszu mogli się o tym przekonać wojskowi z Polski, Rumunii i Wielkiej Brytanii służący w Batalionowej Grupie Bojowej.

Fot. US. Army/ Sgt. Sarah Kirby