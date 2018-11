Amerykanie na „Anakondzie”

Samobieżne haubice kalibru 155 mm M109A6 Paladin, wyposażone w nowoczesne systemy celowania, nawigacji i łączności – to sprzęt, którym dysponują amerykańscy żołnierze z 82 Pułku Artylerii Polowej. Zasięg haubic to 18 km przy wykorzystaniu standardowej amunicji, a w przypadku amunicji wspomaganej silnikiem rakietowym to aż 30 km. Artylerzyści z US Army wspierali 12 Dywizję Zmechanizowaną podczas ćwiczeń „Anakonda-18” na poligonie w Drawsku Pomorskim.

Fot. sierż. Patryk Cieliński, st. chor. sztab. mar. Arkadiusz Dwulatek/CC DORSZ, st. chor. sztab. Waldemar Młynarczyk/CC DORSZ