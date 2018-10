Borsuk w natarciu

Utrzymać most, a tym samym ochronić zmierzający ku niemu konwój – to jedno z pierwszych zadań, jakie musieli wykonać żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej podczas ćwiczeń „Borsuk-18”. Okazuje się jednak, że przeciwnik zamierza zaatakować jeszcze jeden obiekt należący do tzw. infrastruktury krytycznej.

Fot. st. chor. sztab. Rafał Mniedło