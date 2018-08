Warszawa pokłoniła się bohaterom

Jak co roku, od wielu lat, Warszawa o godzinie 17 stanęła. Gdy wybiła godzina „W”, zawyły syreny, zabiły kościelne dzwony, zamarł uliczny ruch. Przechodnie stanęli, by oddać hołd warszawskim powstańcom. 74 lata temu żołnierze Armii Krajowej postanowili dać odpór niemieckiemu okupantowi. 63 dni trwała ta największa akcja zbrojna podziemia. Pełni determinacji żołnierze walczyli do 2 października. Kompletnie zburzona Warszawa podniosła się jednak z ruin i co roku kłania się bohaterskim powstańcom.

Fot. Michał Niwicz, Paweł Sobkowicz, Jarosław Wiśniewski