Jak wyjść z ogniowej pułapki

Jeden z plutonów zmotoryzowanych wpadł w zasadzkę. Natychmiastowa reakcja i odparcie ataku pozwoliły zmotoryzowanym wyjść z ogniowej pułapki. Jednak rany odniosło dwóch żołnierzy. Konieczna była ich ewakuacja. Po wezwaniu śmigłowca Medevac żołnierze przystąpili do przygotowania i zabezpieczenia lądowiska. Tak wyglądało jedno z zadań wykonywanych przez 15 batalionowe zgrupowanie taktyczne podczas ćwiczeń „Gepard-18”. Dla ułanów poznańskich to również jeden z etapów przygotowania pododdziału do czekającej go certyfikacji przed IV zmianą PKW Rumunia.

Fot.: szer. Patryk Szymaniec