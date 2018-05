Batalionowa przeprawa

Opanować most i przyczółki jeziora! – taki rozkaz usłyszeli na poligonie w Wędrzynie żołnierze 1 Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej. By wykonać rozkaz, musieli przeprawić się na drugi brzeg jeziora Malcz. Część ćwiczących skorzystała z łodzi, reszta przepłynęła wpław. Do wody ruszyły też KTO Rosomak. Przeprawa stanowiła element szkolenia, którego celem było doskonalenie umiejętności prowadzenia działań bojowych w terenie lesisto-jeziornym.



Fot. szer. Patryk Szymaniec