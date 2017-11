„Dunaj ’17” – test przed misją

Kompania zmotoryzowana otrzymuje informację, że w okolicy pojawiają się siły przeciwnika. Pododdziały przegrupowują się i przystępują do obrony terenu. Po udanej operacji – czas na kontratak. To jedno z zadań, któremu podczas ćwiczeń „Dunaj ’17” musieli stawić czoła żołnierze przygotowujący się do wyjazdu na misję do Rumunii.

Fot.: szer. Patryk Szymaniec