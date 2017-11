Selekcja w obiektywie

Ile lat powinien mieć kandydat do służby w zespole bojowym? Czy selekcję można przejść w soczewkach kontaktowych? Co spakować do plecaka i czy pobyt w poprawczaku przekreśla szansę na służbę w wojskach specjalnych? Poprosiliśmy Was o pytania do instruktorów Jednostki Wojskowej Agat. Tu znajdziecie ich odpowiedzi. A tak selekcja wygląda na zdjęciach.

Fot. Roco