Cel – ocalić rannych

Udzielenie pomocy rannym, a także zabezpieczenie miejsca wypadku i broni należącej do poszkodowanych – to jedno z zadań, którym musieli stawić czoła uczestnicy zawodów z ratownictwa „Paramedyk”. Do rywalizacji przystąpiło 26 zespołów reprezentujących pododdziały antyterrorystyczne Policji, BOR-u, ABW, Służby Więziennej czy Straży Granicznej. Wojsko reprezentował Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej.

Fot. Sylwia Guzowska