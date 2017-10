Gruzińscy specjalsi bliżej NATO

Kilka dni temu zakończyły się międzynarodowe ćwiczenia wojsk specjalnych „Kobra ‘17”. Obok polskich komandosów uczestniczyli w nich żołnierze sił specjalnych z Węgier, USA, Wielkiej Brytanii i Gruzji. – Udział w „Kobrze ‘17” to dla mojej jednostki bardzo ważne wydarzenie. Współpraca z polskimi komandosami sprawia, że jesteśmy o krok bliżej do wstąpienia do NATO – mówi „Misza”, operator sił specjalnych Gruzji.

Fot. Michał Niwicz