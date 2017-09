Dragon'17: Prezydent obserwował manewry

We wtorek nad poligonem drawskim pojawiły się myśliwce Su-22. To one symulowały siły wroga i zaatakowały znajdujące się na polu walki pododdziały. Do akcji natychmiast wkroczyli przeciwlotnicy, którzy osłaniali manewry baterii samobieżnych Krab i Goździk. Chwilę później na poligon wjechały Leopardy 2A4 i 2A5 oraz dwa plutony czołgów PT-91. Równocześnie wojsko prowadziło ostrzał z wyrzutni rakietowych Langusta. Działania wspierały także siły powietrzne oraz wojska aeromobilne. Tak wyglądały ćwiczenia, którym przyglądał się prezydent Andrzej Duda, zwierzchnik sił zbrojnych.

Fot.: Grzegorz Jakubowski/ KPRP