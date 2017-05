Desant z Mi-17

Najpierw poznali procedury wsiadania do śmigłowca i opuszczania go, potem przyszedł czas na desant! Zawiszacy z 1 i 2 Batalionu Zmechanizowanego 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej uczyli się desantowania pod okiem instruktorów z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.



Fot.: ppor. Maciej Wrotniak, mł. chor. Piotr Kamiński