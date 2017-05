Ruszyło szkolenie podstawowe ochotników do OT

Do obrony terytorialnej przyszli ludzie, którzy za cel obrali sobie służbę. Otworzyliśmy przed nimi drzwi do jego realizacji – mówi ppor. Witold Sura, oficer wychowawczy w 24 Batalionie Wojsk Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. W weekend rozpoczęły się szkolenia podstawowe ochotników do WOT.

Fot. Michał Zieliński