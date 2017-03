Prezentacja śmigłowca AW101

AW101 to śmigłowiec morski w konfiguracji Combat SAR przystosowany do realizacji misji typu CSAR, SAR oraz zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych. AW101 służy między innymi w armiach włoskiej, brytyjskiej, duńskiej, portugalskiej, japońskiej i kanadyjskiej. Jego producent, Leonardo Helicopters, jest jedną z firm, zaproszonych do udziału w przetargu na dostawę śmigłowców wielozadaniowych dla Wojska Polskiego.

fot. Michał Niwicz