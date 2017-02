Nurkowie zeszli pod lód

Jak wygląda nurkowanie pod grubą taflą lodu? Trzeba wiedzieć, że zimą woda w jeziorze jest znacznie bardziej przejrzysta niż latem, ponieważ nie kwitną w niej glony. Widoczność w pobliżu dna dochodzi do pięciu, sześciu metrów. Jest jednak ciemno i by cokolwiek zobaczyć, nurek musi użyć latarki.



Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć nurkowania pod lodem.

Fot. kpt. mar. P. Kiedrowski