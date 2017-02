Zima w marynarce wojennej

Śnieg, lód i zimy wiatr to codzienność marynarskiej służby zimą. Załogi okrętów walczą z żywiołem, by utrzymać gotowość okrętów do działań i realizować postawione przed nimi zadania. Pomimo trudnych warunków pogodowych ćwiczenia na morzu odbywają się cały czas.

Fot. Marian Kluczyński