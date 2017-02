Amerykańska certyfikacja

Na niemieckim poligonie Grafenwoehr trwa certyfikacja niemal tysiąca amerykańskich żołnie-rzy z 2 Pułku Kawalerii. To właśnie oni wejdą w skład międzynarodowego batalionu wystawionego przez NATO do wzmocnienia wschodniej flanki. Żołnierze będą podlegać dowództwu 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Pierwsza zmiana kawalerzystów trafi do Orzysza w marcu.



Fot. Michał Zieliński