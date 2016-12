Sprawdzanie urządzeń i systemów ORP „Kormoran”

Śmigłowiec zbliża się do okrętu, zawisa nad jego pokładem i opuszcza na niego zasobnik. Po czym oddala się. Niebawem wróci, by zbiornik odebrać. To zaopatrywanie okrętu z powietrza może się wydawać proste, ale wymaga precyzji i trzeba je przećwiczyć. Tego dotyczyły więc kolejne testy niszczyciela min ORP „Kormoran”, tym razem z udziałem helikoptera SH-2G.

Fot. kmdr ppor. Michał Dziugan