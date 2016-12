Warszawa ponownie witała Legiony

– 100 lat temu legioniści udowodnili wkraczając do Warszawy, że Polska wraca na mapy świata − mówił w niedzielę podczas uroczystości 100-lecia wkroczenia Legionów Polskich do Warszawy wiceminister obrony narodowej Wojciech Fałkowski. W widowisku wzięło udział prawie 400 rekonstruktorów i uczniów szkół w historycznych mundurach Legionów Polskich, w tym 80 kawalerzystów. – Polska i polskość to wielka przygoda i ci ludzie 100 lat temu udowodnili, że polskość żyje, że polskość jest atrakcyjna, a Polska wraca na mapy świata jako ważny gracz. Pamiętajmy o tym i dziś − podkreślił wiceminister.

Fot. Michał Niwicz