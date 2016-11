Podchorążowie w Belwederze

186 lat temu podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty zaatakowali Belweder − siedzibę Wielkiego Księcia Konstantego, rosyjskiego dowódcy polskiej armii. Rocznica tych zdarzeń jest obchodzona jako Dzień Podchorążego. – To święto, jest dniem pamięci o tych, którzy mieli śmiałość powiedzieć: jesteśmy po to, by bronić i odbudować Rzeczpospolitą niepodległą. Musimy o tym przesłaniu zawsze pamiętać – mówił podczas obchodów święta minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Fot. Jarosław Wiśniewski