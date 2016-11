„Biało-czerwona” na ulicach stolicy

12 i pół tysiąca osób w białych i czerwonych koszulkach pobiegło dziś ulicami stolicy. Zawodnicy musieli pokonać nie tylko 10-kilometrową trasę, ale także zmierzyć się z wiatrem i śniegiem. Mimo, że każdy dał z siebie wszystko, to nie rekordy były dziś najważniejsze. - Udział w Biegu Niepodległości to nasz sposób na to, aby uczcić dzisiejsze święto – mówili.



Fot. Artur Orzechowski, Michał Niwicz