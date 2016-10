„Patrol” – elitarny kurs najlepszych zwiadowców

Za nimi wspinaczka, wyczerpujące marsze, desantowanie do zimnego jeziora i spływ pontonowy. Zmęczenie i stres dają się we znaki. Z 38 żołnierzy w grze pozostało tylko 15. Przed nimi najważniejszy sprawdzian: trzydobowa pętla taktyczna. W Wędrzynie trwa elitarny kurs wojsk rozpoznawczych. Żołnierze walczą o emblemat Patrol, otwierający drzwi do elity zwiadowców.

Fot. plut. Patryk Cieliński