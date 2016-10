System AKTYN, czyli innowacyjne szkolenie piechoty

To szkolenie było wyjątkowe, bo żołnierze 15 BGZ po raz pierwszy ćwiczyli działanie z karabinkiem treningowym Beryl przy jednoczesnym korzystaniu z elektronicznego systemu AKTYN. To zaawansowany technologicznie trenażer przeznaczony do taktyczno – strzeleckiego treningu walki na krótkim dystansie i w pomieszczeniach zamkniętych.

Fot. kpt. Edyta Kowalska, mł. chor. Piotr Kamiński