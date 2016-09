W poszukiwaniu najlepszej pary snajperów

Maskowanie, skryte podejścia i ćwiczenia w obserwacji – to tylko niektóre zadania wykonywane przez strzelców wyborowych 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej na poligonie. Szkolenie obejmowało również trening ogniowy oraz prowadzenie działań taktycznych w terenie. Żołnierze przygotowywali się także do zawodów strzelców wyborowych wojsk lądowych w Toruniu. Kurs strzelców pozwoli wyłonić najlepsze pary snajperów do czekającej ich rywalizacji.

Fot. szer. Dawid Sofiński