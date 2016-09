Bój pod Jaktorowem

We wrześniu 1944 roku Powstanie Warszawskie powoli zmierzało ku tragicznemu końcowi. Niemcy podjęli decyzję o przeprowadzeniu operacji antypartyzanckiej wymierzonej przeciw siłom Armii Krajowej stacjonującym w Puszczy Kampinoskiej. dowództwo Grupy Armii Krajowej „Kampinos” wydało rozkaz o odwrocie w kierunku Gór Świętokrzyskich. 29 września w wsi Budy Zosine polskie oddziały zostały otoczone i zmuszone do podjęcia walki z przeważającymi siłami nieprzyjaciela. W walce poległo od 150 do 200 polskich żołnierzy, 120 zostało rannych, a 150 wzięto do niewoli.



Fot. st. chor. szt. Waldemar Młynarczyk Combat Camera DO RSZ