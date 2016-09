Specjalsi Agatu na poligonie

Skrót M-ATV pochodzi od anglojęzycznej nazwy: Mine Resistant Ambush Protected, czyli MRAP – All Terrain Vehicle. Co oznacza pojazd terenowy o zwiększonej odporności na wybuchy min. Polacy dostali 45 takich wozów od US Army na przełomie 2014 i 2015 roku. Wiosną 2016 roku większość trafiła do jednostki wojskowej Agat. Na poligonie w Wędrzynie Polacy uczyli się od amerykańskich specjalsów obsługi tych pojazdów.

fot. Michał Niwicz