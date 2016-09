Wojska lądowe ćwiczyły z saperami marynarki wojennej

Siedem bojowych wozów piechoty przepłynęło wody przybrzeżne do okrętu transportowo-minowego, który czekał w pobliżu plaży należącej do poligonu w Ustce. Pojazdy zostały przerzucone do Gdyni. Operację zabezpieczali żołnierze 8 Batalionu Saperów Marynarki Wojennej. Był to dla nich trening przed ćwiczeniami „Wargacz-16”. Obserwował go reporter polski-zbrojnej.pl.

Fot. chor. mar. Marcin Purman