W Sejmie o Patriotach

Dlaczego niemieckie Patrioty powinny trafić do Ukrainy? Wicepremier Mariusz Błaszczak w sejmowym wystąpieniu wymieniał zalety takiego rozwiązania. Poinformował też, że minister obrony Niemiec przedstawi polską propozycję swojemu rządowi. – Zapowiedziałem wsparcie podczas ewentualnych rozmów na forum NATO i liczę na to, że propozycja zostanie zaakceptowana – dodał szef MON-u.

Wicepremier Mariusz Błaszczak wystąpił dziś w Sejmie i odniósł się do swojej propozycji przekazania przez Niemcy Patriotów Ukrainie. Przypomniał, że w połowie listopada rząd Niemiec zaoferował Polsce osiem wyrzutni rakietowych Patriot, które miałyby się znaleźć na wschodniej granicy kraju. Minister obrony zaproponował wówczas, by zostały one rozmieszczone w zachodniej Ukrainie. – Taką rekomendację uzyskałem od oficerów wojsk przeciwrakietowych i przeciwlotniczych – poinformował w sejmowym wystąpieniu Błaszczak.

Argumentował wybór takiego rozwiązania, podając jego korzyści. – Po pierwsze jest to ochrona polskiej granicy i terytorium Ukrainy przed rakietami stanowiącymi potencjalne zagrożenie. Po drugie dzięki ochronie elementów ukraińskiej infrastruktury krytycznej Ukraińcy nie będą zmuszeni do opuszczania swoich domów z obawy przed blackoutami oraz mrozem – mówił szef MON-u i podkreślał, że Polacy od pierwszego dnia wojny są zaangażowani w pomoc Ukraińcom i są z tego dumni, ale ruchy migracyjne niosą ze sobą liczne niebezpieczeństwa oraz wyzwania logistyczne i finansowe. – Najlepiej byłoby, gdyby Ukraińcy mogli zostać w swoich domach. Wyrzutnie Patriot przekazane Siłom Zbrojnym Ukrainy mogą się do tego przyczynić – zaznaczył wicepremier.