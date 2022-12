Przyjazna Energia 22 również w Wielkopolsce

Terytorialsi z 12 WBOT w ramach operacji pk. „Przyjazna Energia-22” ćwiczyli zasilanie miejscowości w energię elektryczną na wypadek wystąpienia przerwy w dostawie prądu. Szkolenie jest odpowiedzią na nowe zadania, jakie zostały nałożone na Wojska Obrony Terytorialnej Ustawą o obronie Ojczyzny.

Żołnierze wielkopolskiej „Dwunastki” ćwiczyli dziś wspólnie z administracją publiczną w Lesznie. Zadanie ma charakter ogólnokrajowy. Do szkolenia terytorialsi wykorzystują kontenerowe elektrownie polowe (KEP). Awaryjne zasilania w energię elektryczną prowadzone są przy współpracy z Enea S.A. Wszystko po to, by realizować misję formacji - obronę i wsparcie lokalnych społeczności.

Ćwiczenia odbyły się już w kilku lokalizacjach i będą nadal realizowane, kolejno w województwach i miejscowościach wskazywanych przez przedstawicieli administracji publicznej oraz właściwe zakłady energetyczne.