Spadochroniarze gotowi do unijnego dyżuru

Ćwiczenia „Common Challenge ’22” były rozgrywane w większości za pomocą systemu symulacji pola walki JCTAS. Zgodnie z przyjętym scenariuszem żołnierze działali na terenie ogarniętego konfliktem kraju w środkowej Afryce. – „Common Challenge ’22” zakładają, że siły Grupy Bojowej przemieściły się na tzw. teatr działań. Jesteśmy w fikcyjnym kraju afrykańskim, na terenie którego działają ugrupowania separatystyczne próbujące przejąć kontrolę nad częścią terytorium – opisuje kpt. Paweł Ryś, oficer dowództwa 6 BPD, specjalista CIMIC. – Dowództwo i sztab GBUE musiało odpowiednio reagować na działania nieregularne przeciwnika. Mierzyliśmy się z zasadzkami na patrole wojskowe, w tym na zasadzki z wykorzystaniem improwizowanych urządzeń wybuchowych – dodaje oficer. Dochodziło także do symulowanych porwań ludności cywilnej i żołnierzy. – Sprawdziliśmy procedury związane z użyciem sił szybkiego reagowania QRF czy wsparcia ogniowego, a także zasady Medevac, czyli użycie śmigłowca medycznego – wylicza kpt. Ryś.

Podczas ćwiczeń odbyło się także spotkanie zapoznawcze dowódcy GBUE z przedstawicielami administracji lokalnej. Na potrzeby treningu w tę rolę wcielił się specjalista z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. – Rozmowa dotyczyła m.in. pomocy humanitarnej i bezpieczeństwa – informuje por. Malwina Jarosz. Kierownikiem ćwiczeń „Common Challenge ’22” był gen. dyw. Maciej Jabłoński, inspektor wojsk lądowych DGRSZ.

Żołnierze 6 Brygady Powietrznodesantowej po raz drugi tworzą trzon Grupy Bojowej UE (dyżurowali także w 2019 roku). I po raz kolejny główne siły na potrzeby unijnego dyżuru deleguje dowództwo i sztab 6 BPD oraz 18 Bielski Batalion Powietrznodesantowy. Szturmani z Bielska-Białej tworzą w większości batalion manewrowy tzw. BG Core. W jego składzie poza spadochroniarzami wyposażonymi w wozy typu HMMWV jest także kompania z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z transporterami Rosomak. W batalionie manewrowym są również zwiadowcy z 9 Pułku Rozpoznawczego, Żandarmeria Wojskowa oraz sojusznicy z Węgier, Czech i ze Słowacji.

Grupy bojowe Unii Europejskiej to międzynarodowe związki taktyczne powołane w 2004 roku. Mogą brać udział w misjach stabilizacyjnych, prewencyjnych oraz humanitarnych w promieniu 6 tys. km od Brukseli. Zgodnie z założeniem GB muszą być gotowe do działania w 15 dni od momentu podjęcia na szczeblu politycznym decyzji o ich użyciu. Misje, do których zostały przeznaczone, trwają od 30 do 120 dni. Po tym terminie grupa powinna zostać zastąpiona przez siły pod flagą ONZ-etu.