Nominacje generalskie w Dzień Podchorążego

REKLAMA

– To bardzo znamienny dzień i radosne święto polskiej wojskowej młodzieży. To radosne święto kojarzy się z tym miejscem i z bohaterskim zrywem naszych podchorążych, tamtych studentów sprzed prawie 200 lat – powiedział podczas apelu prezydent Andrzej Duda. – 192 lata temu rozpoczęło się jedno z najbardziej pamiętnych powstań narodowych, powstanie listopadowe o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę, o odbudowę Rzeczypospolitej, o której tamci ludzie, tamci podchorążowie i młodzi oficerowie marzyli – dodał. Zwierzchnik Sił Zbrojnych przyznał, że coroczne spotkania w Belwederze na pamiątkę wydarzeń listopadowej nocy mają symboliczny charakter. – To wymiar Wojska Polskiego, kadry oficerskiej na najwyższym poziomie, to wymiar polskiego kształcenia wojskowego. To właśnie dlatego na oczach wszystkich zgromadzonych, a przede wszystkim na oczach wojskowej młodzieży, zostały wręczone tu nominacje generalskie – powiedział prezydent Duda. Dodał, że awanse generalskie dla rektorów podkreślają rangę uczelni, które reprezentują. – Wprowadzenie rektorów-komendantów do korpusu generalicji RP pokazuje również powagę i znaczenie tej sytuacji. Pokazuje rozmiar zadania, jakie stoi dziś przed polskim szkolnictwem wojskowym i zadania, jakie stoi przed młodą kadrą oficerską – zaznaczył.

Prezydent Duda, odwołując się do wybuchu powstania listopadowego, przypomniał także, że za naszą wschodnią granicą, na Ukrainie, toczy się wojna. – Państwo, które w 1830 roku było zaborcą, dziś także próbuje podporządkować sobie wolną, suwerenną Ukrainę. Próbuje dokonać zaboru kolejnych części państwa, odebrać ludziom wolność, przymusić ich do pracy na swoją rzecz, do życia w czymś, co Rosjanie nazwali „ruskim mirem”, a co u nas wywołuje dreszcz na karku. My i wszystkie narody Europy Środkowej wiemy, że za tym pojęciem nie kryje się nic dobrego, a „ruski mir” oznacza niewolę, brak wolności, cierpienie, a także więzienie i śmierć – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent zwrócił się także bezpośrednio do podchorążych. Przypomniał im, że decydując się na naukę i służbę w szkołach oficerskich, a także na służbę w korpusie oficerskim, biorą oni na siebie ogromną odpowiedzialność. – Odpowiedzialność za kształt Wojska Polskiego, za prowadzenie polskich żołnierzy, gdy trzeba będzie, to prowadzenie ich także na szlak bojowy w obronie ojczyzny. Bierzecie na siebie odpowiedzialność za polskie sprawy, za służbę i życie innych. Dziękuję wam za to – mówił Duda. Zwrócił uwagę także na to, że rosnące w siłę wojsko potrzebuje nie tylko więcej żołnierzy, ale także większej liczby oficerów.

W trakcie zbiórki, wicepremier i minister obrony Mariusz Błaszczak wręczył wyróżnienia laureatom konkursów organizowanych przez MON. Nagrodzeni zostali m.in. uczestnicy konkursu na realizację projektu bezzałogowego systemu powietrznego, lądowego i morskiego. To II edycja tego konkursu, do której zgłoszono 40 projektów. Pierwszą nagrodę otrzymał sierż. pchor. Jakub Turko za projekt bezzałogowego drona kamikaze krótkiego zasięgu "Hornet". Wyróżnieni zostali także przedstawiciele WAT i AWL.

– Dzień Podchorążego symbolicznie nawiązuje do postawy patriotycznej, jaką wykazali podchorążowie z 1830 roku. Postawy, która stanowi wzór dla dzisiejszych oficerów Wojska Polskiego – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak. – Wyzwania, jakie stawia przed nami dziś świat wskazują na to, że musimy wzmacniać nasze siły zbrojenie i konsekwentnie je rozbudowywać. Zachęcam wszystkich, którzy nie podjęli jeszcze decyzji o swojej przyszłości, by wstąpili w szeregi Wojska Polskiego. Warto służyć ojczyźnie – podsumował szef MON.

Uroczyste obchody Dnia Podchorążego upamiętniają wydarzenia Nocy Listopadowej z 1830 roku, kiedy to członkowie sprzysiężenia Piotra Wysockiego ruszyli do walki o wolną ojczyznę. Ich działanie dało przykład Polakom i zainspirowało wybuch powstania przeciw Rosji.

Nominowani na stopień generała brygady

Gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. W 2004 roku ukończył WAT z pierwszą lokatą na Wydziale Elektroniki w dziedzinie elektronika i specjalności optoelektronika. Jest także absolwentem studiów podyplomowych na Wydziale Cybernetyki.

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 2004 roku w 3 Pułku Drogowo-Mostowym w Chełmnie na stanowisku dowódcy plutonu w kompanii remontowej. W 2008 roku ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Stanowym w Kolorado w USA i uzyskał stopień naukowy doktora. Od 2009 r. służy w Wojskowej Akademii Technicznej w Instytucie Optoelektroniki, obejmował kolejno stanowiska: starszego inżyniera, asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego i profesora. Od 2020 roku jest rektorem-komendantem Wojskowej Akademii Technicznej.

Gen. bryg. dr hab. Piotr Płonka jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu, Wydziału Inżynierii Wojskowej. Ukończył także studia na Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Obrony Narodowej i Akademii Marynarki Wojennej.

Służbę wojskową rozpoczął w 43 Batalionie Saperów 9 Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. Potem był dowódcą kompanii prewencji w Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Gdyni, specjalistą w sztabie Komendy Głównej ŻW oraz m.in. komendantem Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej i szefem sztabu Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. Uczestniczył w misji poza granicami kraju – służył w Afganistanie.

Był także nauczycielem akademickim, m.in. Akademii MW, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.