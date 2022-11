Podchorążowie przejmują władzę na uczelniach i świętują

Na pamiątkę Nocy Listopadowej świętują dziś uczniowie wojskowych szkół oficerskich. – Podchorążowie są trzonem i misją wojskowej uczelni oraz przyszłością profesjonalnej polskiej armii – mówił płk prof. Przemysław Wachulak, rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej, podczas uroczystości z okazji Dnia Podchorążego oraz święta WAT-u.

Jak co roku władzę na wojskowych uczelniach symbolicznie przejęli dziś podchorążowie. Życzenia wszystkim uczniom akademii, przyszłym oficerom, złożył prezydent Andrzej Duda. „Doskonalcie swój profesjonalizm, pielęgnujcie w sobie ducha patriotyzmu i nie gaście młodzieńczego entuzjazmu. Z okazji Waszego Święta wszelkiej pomyślności i zapału do służby Polsce!” – napisał zwierzchnik sił zbrojnych w mediach społecznościowych.

Dzień Podchorążego szczególnie uroczyście obchodzono w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, która dziś ma również swoje święto. „WAT jest szkołą, która kształci oficerów specjalizujących się w nowoczesnej technologii dla polskiego wojska, charakteryzuje się wysokim poziomem kształcenia i przywiązaniem do wartości patriotycznych i etosu oficera, dzięki temu mury tej uczelni opuszczają żołnierze oddani swojej służbie” – napisał wicepremier Mariusz Błaszczak w liście skierowanym do podchorążych. Życzenia od ministra odczytał Michał Wiśniewski, podsekretarz stanu w resorcie obrony. Szef MON-u podziękował studentom, że zdecydowali się związać z wojskiem, co jest dowodem na to, że bezpieczeństwo Polski i jej obywateli jest dla nich ważne.