Szóste zwycięstwo mjr. Piotra Szpigla w maratonie w Lublińcu

Major Piotr Szpigiel wystartował w lublinieckim maratonie już po raz siódmy. W pierwszych pięciu edycjach – w 2013, 2014, 2015, 2017 i 2018 roku – był bezkonkurencyjny. W szóstym starcie w 2019 roku musiał się wycofać po półmetku z powodu kontuzji. Po trzyletniej przerwie oficer z Braniewa ponownie pojawił się na trasie w Lublińcu. – Specjalnie szykowałem się do tego biegu, a o mały włos nie wyruszyłbym z domu. Źle się czułem, byłem przeziębiony. Żal mi jednak było tych przygotowań do imprezy i mimo złego samopoczucia zdecydowałem się wystartować – przyznaje zawodnik. Choć szykował się na pokonanie po raz drugi trasy w czasie poniżej trzech godzin, musiał zmienić swoje plany. – Ucieszyłem się, że rywale nie podyktowali zbyt mocnego tempa. Bałem się, że przy szybszym biegu nie dałbym rady powalczyć o wysoką lokatę. Od 24. km biegłem już samotnie na pierwszej pozycji. Nie byłem jednak pewny wygranej, zwłaszcza między 30. a 31. km, gdy przeżywałem lekki kryzys – relacjonuje major.

St. sierż. Artur Pelo na trasie XIX Maratonu Komandosa. Fot. Andrzej Kreczman/WKB Meta.

Pięciokrotny triumfator Maratonu Komandosa, aby po raz kolejny cieszyć się z wygranej, musiał uciekać przed goniącym go st. sierż. Arturem Pelą z 7 Brygady Obrony Wybrzeża, zwycięzcą imprezy z 2016 i 2019 roku. Mjr Szpigiel już trzykrotnie, zajmując pierwsze miejsce, meldował się na mecie w Lublińcu tuż przed starszym sierżantem. Nie był pewny, czy uczyni to po raz czwarty. – Nie docierały do mnie żadne informacje na trasie. Nie wiedziałem, jaką mam przewagę. Taka jest specyfika biegania w lesie. Liczyłem się z tym, że Artur może mnie jeszcze pokonać – stwierdza major. Tymczasem okazało się, że najgroźniejszy rywal Szpigla nie był w stanie wykrzesać więcej sił niż na obronę drugiej pozycji. – Nie lubię biegać ze świadomością, że nie jestem w pełni przygotowany do biegu. Niestety, z powodu zbyt małej liczby treningów w ostatnich dniach po prostu osłabłem – wyjaśnia Pela.

Starszy sierżant zameldował się na drugiej pozycji na mecie z przewagą ponad 4 min nad kpr. Sebastianem Adamczukiem z 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego. Na półmetku biegnący razem Szpigiel i Pelo mieli nad kapralem prawie 8 min przewagi. Biegacz z Zamościa jednak po pierwszej rundzie nie był na trzeciej pozycji, lecz na piątej. Wyprzedzali go jeszcze mł. chor. Przemysław Kaliński i kpr. Ariel Krykowski. Ta dwójka, jak wynika z czasu ich biegu, najwyraźniej zbyt szybko pokonała pierwszą pętlę. Na drugiej obu żołnierzom nie udało się utrzymać miejsca w czołowej dziesiątce – spadli na 14. i 15. pozycję.

Natomiast na 20. miejscu w klasyfikacji open ukończyła rywalizację najlepsza z kobiet st. sierż. Aleksandra Jakubczak. Reprezentantka 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego po raz pierwszy wpisała się na listę triumfatorek Maratonu Komandosa. Dystans pokonała w 4 godz. 12 min 43 s. Drugą lokatę wśród kobiet zdobyła Ines Wojciechowska z drużyny Młody vs Stary, a trzecie – szer. Agata Matejczuk z 1 Batalionu Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej.

Na mecie 19. edycji lublinieckiego maratonu zameldowało się dwóch zawodników, którzy ukończyli wszystkie maratony komandosa. Tego wyczynu dokonali: st. chor. sztab. rez. Kazimierz Kordziński, były żołnierz 1 Pułku Specjalnego Komandosów, i Robert Woźnica, były strażak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku. Temu pierwszemu pokonanie 19 maratonów zajęło 105 godz. 1 min 9 s, a strażakowi 118 godz. 57 min 9 s.

W ramach XIX Maratonu Komandosa, poza edycją zagraniczną organizowaną przez żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii, w Lublińcu odbył się Maraton 750-lecia Lublińca oraz komandoski minimaraton dla dzieci. Jubileuszowy bieg dla zawodników w strojach sportowych zorganizowano na dystansie maratonu i półmaratonu. Maraton ukończyło 35 zawodników, a półmaraton – dziewięciu. Nagrody za dotarcie do mety komandoskiego minimaratonu otrzymało 21 dzieci. Triumfatorem Maratonu 750-lecia Lublińca został Krzysztof Mańka z Warszawy – biegł 3 godz. 12 min 42 s. Trasę półmaratonu najszybciej – w 1 godz. 33 min 57 s – pokonał zaś Krzysztof Szwed z WKB Meta. Z kolei dzień po Maratonie Komandosa lubliniecki klub zorganizował Maraton Niepodległości. Jego zwyciężczynią została Dorota Kubisz z Mety.

Trójka najlepszych zawodników XIX Maratonu Komandosa. Fot. Andrzej Kreczman/WKB Meta.

Wyniki XIX Maratonu Komandosa

mężczyźni

1. mjr Piotr Szpigiel (9 Brygada Kawalerii Pancernej Braniewo) 3 godz. 17 min 45 s

2. st. sierż. Artur Pelo (7 Brygada Obrony Wybrzeża Słupsk) 3.36,42

3. kpr. Sebastian Adamczuk (3 Zamojski Batalion Zmechanizowany) 3.41,05

4. st. szer. Szymon Szmist (3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej) 3.48,20

5. szer. Patryk Miszke (Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej) 3.52,33

6. st. chor. sztab. Mariusz Michno (9 Brygada Kawalerii Pancernej Braniewo) 3.52,51

7. sierż. pchor. Piotr Sochański (Akademia Wojsk Lądowych Wrocław) 3.54,29

8. st. mar. Rafał Pionk (Komenda Portu Wojennego Gdynia) 3.54,31

9. bsmt Łukasz Kreft (Komenda Portu Wojennego Gdynia) 3.55,46

10. szer. Piotr Brzoska (31 Batalion Radiotechniczny Wrocław) 3.57,55

kobiety

1. st. sierż. Aleksandra Jakubczak (3 Zamojski Batalion Zmechanizowany) 4.12,43

2. Ines Wojciechowska (Młody vs Stary / Sfora BMK) 4.36,23

3. szer. Agata Matejczuk (1 Batalion Kawalerii Powietrznej Leźnica Wielka) 4.42,33

4. st. kpr. pchor. Magdalena Wójcik (Akademia Wojsk Lądowych Wrocław) 4.44,33

5. por. Agata Pietroszek-Domoradzka (Akademia Wojsk Lądowych Wrocław) 4.58,33

6. st. szer. Ewelina Kuklik (1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej) 5.00,54

7. st. kpr. Daria Kisielewska (Akademia Wojsk Lądowych Wrocław) 5.10,18

8. sierż. Agnieszka Jeż (Komenda Miejska Policji Częstochowa) 5.11,02

9. asp. sztab. Emilia Korbanek (Komenda Wojewódzka Policji Poznań) 5.24,35

10. st. szer. Natalia Kowalska (7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej) 5.33,07