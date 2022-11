Nowy budynek dla podchorążych

W liście skierowanym do studentów oraz wykładowców Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej, podkreślał, że nowa inwestycja to dowód na nieustanny rozwój uczelni. Dzięki temu studenci mają dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy przekazywanej przez naukowców i praktyków. „Wysoki poziom kształcenia w połączeniu z propagowaniem postaw patriotycznych i przywiązaniem do etosu oficera sprawia, że AMW opuszczają oficerowie oddani służbie i przygotowani do realizacji czekających na nich zadań” – zaznaczył wicepremier w przesłaniu, które na dziedzińcu uczelni odczytał Jakub Mykowski, dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego MON.

Nowoczesny gmach będzie miał 13 kondygnacji i prawie 50 metrów wysokości. Znajdą się w nim sale wykładowe i szkoleniowe, audytorium na 70 osób, a także kuchnia ze stołówką dla 300 osób. W budynku zostaną również urządzone jedno i dwuosobowe pokoje noclegowe. Będą w nich mieszkali przede wszystkim studenci. Część z pokoi zostanie jednak przeznaczona dla uczestników organizowanych przez Akademię szkoleń i konferencji. Łącznie baza noclegowa uczelni zwiększy się o 200 miejsc. Ostatnie piętro gmachu ma być przeznaczone na salę konferencyjną i mesę oficerską, z której będzie się roztaczał widok na Gdynię i Morze Bałtyckie. Koszt inwestycji to prawie 115 mln zł. Zrealizuje ją firma Mirbud, pieniądze zaś wyłoży resort obrony narodowej. Zgodnie z harmonogramem budynek powinien być gotowy za niespełna trzy lata.



Film: Akademia Marynarki Wojennej

– Obecnie dysponujemy dwoma akademikami, ale uczelnia szybko się rozrasta. Przybywa zarówno podchorążych, jak i studentów cywilnych. Dlatego nowy budynek jest niezbędny – przyznaje dr Radosław Maślak, rzecznik AMW. W tym roku akademickim gdyńska uczelnia przyjęła prawie 170 podchorążych, którzy zdobywają wiedzę na pięciu kierunkach. Dla porównania jeszcze siedem lat temu studentów wojskowych na pierwszym roku było zaledwie 28. Liczba podchorążych wszystkich roczników w 2015 roku nie przekraczała 160. Teraz jest ich 520. Do tego dochodzi prawie 1500 studentów cywilnych. Na AMW szlify zdobywa obecnie 50 podchorążych z zagranicy. Ponadto uczelnia od lat organizuje szereg specjalistycznych kursów dla marynarzy, ale też żołnierzy innych rodzajów sił zbrojnych.

Tymczasem budowa nowoczesnego gmachu z salami wykładowymi i miejscami noclegowymi to nie jedyna rozpoczęta w tym roku inwestycja. Pod koniec października goszczący w Gdyni minister obrony Mariusz Błaszczak wmurował kamień węgielny pod Akademickie Centrum Technologii Podwodnych. W placówce powstanie system komór dekompresyjnych, pokaźnych rozmiarów basen, szereg sal wykładowych i laboratoriów. Połączy ona funkcje ośrodka edukacyjnego i badawczego. Stanie się też ważnym ogniwem w natowskim łańcuchu instytucji, które ratują marynarzy z uszkodzonych okrętów podwodnych.

AMW to jedyna w Polsce uczelnia, która kształci kadry dla marynarki wojennej. W tym roku świętuje 100 lat, obchody rocznicy trwają od kilku miesięcy.