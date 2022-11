Mistrzowska szesnastka w 5 Mazowieckiej BOT

Ponad 70 ochotników wstąpiło w szeregi 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wśród kandydatów do służby terytorialnej jest m.in. Mistrz Polski w rzucie młotem Mistrzyni Świata i Europy w kajakarstwie. Mają już za sobą pierwszy koszarowy posiłek, uroczyste wręczenie broni oraz pierwsze „czołem Panie Pułkowniku”. Teraz czas iść w pole, czyli na poligon marsz!

18 listopada ponad 70 nowych ochotników do terytorialnej służby wojskowej przekroczyło bramę ciechanowskich koszar. Od godziny 6 rano załatwiali sprawy ewidencyjne, pobrali umundurowanie, niezbędny ekwipunek, zjedli pierwszy koszarowy posiłek, a także poznali swoich przełożonych, którzy będą im towarzyszyć przez całe szesnastodniowe szkolenie.

Nowo powołani następnego dnia po raz pierwszy stanęli do zbiórki na placu apelowym ciechanowskich koszar. “W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wręczam Panu broń”, zwrócił się do ochotników kompanii szkolenia podstawowego zastępca dowódcy brygady ppłk Artur Inczewski, po czym uroczyście wręczył najważniejszy atrybut żołnierza. Posiadanie broni jest zarówno ogromnym zaszczytem, jak i dużą odpowiedzialnością oraz symbolem gotowości do obrony Ojczyzny.