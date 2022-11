Kawalerzyści powietrzni na Falcon Autumn

Udział w międzynarodowych ćwiczeniach to bezcenna wiedza i doświadczenie, które zapewnia umocnienie i ugruntowanie współdziałania z wojskami innych członków NATO. Jest to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania szerszej współpracy na kolejne lata.

Źródło: DGRSZ