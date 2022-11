Zacieśnianie współpracy z Wielką Brytanią

Wielka Brytania jest, obok Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej, kluczowym partnerem Polski w dziedzinie modernizacji Sił Zbrojnych RP. Wyspiarskie technologie obronne stanowią m.in. podstawę polskich systemów przeciwlotniczych krótkiego zasięgu o kryptonimie „Mała Narew” , które są uzbrojone w – opracowane przez brytyjski koncern MBDA UK – pociski rakietowe CAMM. Ale to nie wszystko. To właśnie na bazie projektu fregat Arrowhead 140 brytyjskiej firmy Babcock (do służby wejdą jako okręty Typ 31) zostaną zbudowane polskie fregaty rakietowe o kryptonimie „Miecznik”.

I wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach relacje Warszawy i Londynu będą jeszcze bliższe. To efekt m.in. dwóch międzyrządowych umów podpisanych na początku października 2022 roku: „Air Defence Complex Weapons Memorandum of Understanding” (co można przetłumaczyć jako Protokół ustaleń dotyczący zintegrowanej obrony powietrznej) oraz „Statement of Intent Arrowhead 140” (Oświadczenie Intencji ws. Arrowhead 140). W dokumentach tych rząd Zjednoczonego Królestwa zobowiązuje się wspierać polską armię i naszą zbrojeniówkę w zakresie budowy zintegrowanego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Drugim obszarem współpracy będzie modernizacja MW RP i program budowy fregat rakietowych „Miecznik”.

W przypadku obrony powietrznej umowa umożliwi m.in. wspólne prace nad kolejną generacją rakiet przeciwlotniczych krótkiego zasięgu CAMM (do 25 km) oraz nad pociskami o zasięgu około 100 km.

Natomiast międzyrządowe porozumienie dotyczące fregat Arrowhead 140 ma umożliwić m.in. wspólne szkolenie polskich i brytyjskich marynarzy. – W Oświadczeniu Intencji strona brytyjska deklaruje wolę wsparcia w zakresie zarządzania umową, w tym realizacji testów i szkoleń. Zakłada też wymianę doświadczeń dotyczących platformy, która będzie na wyposażeniu zarówno Polski, jak i Wielkiej Brytanii, współpracę w zakresie opracowania procedur dotyczących wdrażania i eksploatacji, a także szkolenie polskich załóg w brytyjskich centrach szkolenia – informuje Wydział Prasowy Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej.

Pierwsze dwie jednostki ogniowe „Małej Narwi”, której orężem są brytyjskie rakiety CAMM, zostały przekazane żołnierzom z 18 Pułku Przeciwlotniczego na początku października tego roku. Budowa pierwszej fregaty rakietowej o kryptonimie „Miecznik”, której projekt oparto na brytyjskich fregatach Arrowhead 140, ma rozpocząć się wiosną przyszłego roku.