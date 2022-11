Optyka do ZSSW-30

Bezzałogowe wieże ZSSW-30 (Zdalnie Sterowany System Wieżowy – 30) to efekt współpracy pomiędzy spółką Huta Stalowa Wola (która jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej) i firmą WB Electronics. Opracowany przez polskich inżynierów system wieżowy (do transporterów opancerzonych i bojowych wozów piechoty) jest uznawany przez ekspertów za jeden z najnowocześniejszych produktów tej klasy na świecie.

W poniedziałek należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółka PCO SA podpisała z firmą WB Electronics umowę dotyczącą produkcji głowic optoelektronicznych do 70 wież bezzałogowych ZSSW-30. Zakontraktowane systemy uzbrojenia zostaną zamontowane na KTO Rosomak. Wartość kontraktu, który ma być zrealizowany w ciągu czterech lat, wynosi 206 mln zł.

W lipcu tego roku Agencja Uzbrojenia podpisała z firmą HSW SA wart 1,7 mld zł kontrakt na wyprodukowanie do końca 2027 roku 70 wież ZSSW-30 oraz zamontowanie ich na transporterach opancerzonych Rosomak. Pierwsze Rosomaki z nowymi wieżami mają trafić do polskiej armii w przyszłym roku.

Natomiast w poniedziałek WB Electronics, odpowiedzialny za elektronikę systemu wieżowego ZSSW-30, podpisał ze spółką PCO SA (należącą do PGZ) umowę na wyprodukowanie głowic optoelektronicznych GOD-1 (Głowica Optoelektroniczna Dowódcy) oraz GOC-1 (Głowica Optoelektroniczna Działonowego) do wież zamówionych w lipcu. Wartość czteroletniego kontraktu to 206 mln zł.

– Dzisiejsza umowa jest dla PCO SA jedną z kluczowych. Jako spółka z doświadczeniem mamy nadzieję, że dzięki temu kontraktowi w przyszłości, wraz z pozostałymi uczestnikami konsorcjum pod egidą Polskiej Grupy Zbrojeniowej, otrzymamy znacznie większe zamówienia. Niebawem bojowy wóz piechoty Borsuk wejdzie do masowej produkcji i chcemy być częścią tego programu – komentował Witold Słowik, prezes PCO SA.

Przedstawiciele PGZ i WB Electronics podkreślali podczas uroczystości podpisania umowy, że projekt wież ZSSW-30 jest jednym z wielu przykładów pokazujących, że prywatne i państwowe firmy obronne mogą ze sobą wydajnie i efektywnie współpracować przy opracowywaniu najnowocześniejszych rozwiązań. – Opracowanie ZSSW-30 jest modelowym przykładem współpracy pomiędzy podmiotem prywatnym a państwowym – mówił Jakub Roszkowski, członek zarządu PGZ SA.

O tym, że taka kooperacja jest dla obu stron bardzo korzystna, mówił Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB, której częścią jest WB Electronics. – Z jednej strony Grupa WB prowadzi własne projekty i realizuje własne dostawy na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Z drugiej, dostarcza wielki wkład merytoryczny i techniczny w produkty oferowane przez Polską Grupę Zbrojeniową – podkreślał prezes Wojciechowski.