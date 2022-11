Nowi dowódcy w Wojsku Polskim

Płk Mieczysław Gurgielewicz jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. Po jej ukończeniu służył m.in. w 6 Brygadzie Kawalerii Pancernej i 16 Brygadzie Zmechanizowanej. W latach 2004–2016 był związany z 15 Brygadą Zmechanizowaną, gdzie pełnił funkcje m.in. oficera sekcji, szefa sekcji rozpoznawczej i zastępcy szefa sztabu brygady. Wówczas dwukrotnie uczestniczył w misjach poza granicami kraju: na Wzgórzach Golan i w Afganistanie. Służył też na stanowisku zastępcy dowódcy 1 Brygady Obrony Terytorialnej i dowódcy 5 Brygady Obrony Terytorialnej.

Płk Paweł Lech, jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Akademii Obrony Narodowej. Ukończył także studia podyplomowe z ochrony i zarządzania kryzysowego, a w 2021 roku obronił tytuł doktora w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Karierę wojskową rozpoczął od dowodzenia plutonem w 1 Batalionie Logistycznym, następnie służył w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych. W 2018 roku został zastępcą dowódcy 8 Brygady Obrony Terytorialnej, a w 2021 roku – szefem oddziału w Pionie Szkolenia WOT.



Płk Michał Marciniak jest absolwentem Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej, ukończył także studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej oraz kurs w Defense Institute of Security Assistance Management w Stanach Zjednoczonych. W 2019 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Służył m.in. w 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego, Departamencie Zaopatrywania Sił Zbrojnych i Inspektoracie Uzbrojenia. W latach 2017–2021 pełnił funkcję pełnomocnika ministra obrony narodowej do spraw pozyskania i wdrożenia do Sił Zbrojnych RP Systemu Wisła. Od 1 stycznia tego roku jest zastępcą szefa Agencji Uzbrojenia i pełnomocnikiem szefa resortu obrony do spraw budowy systemu zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej.



Płk Tadeusz Nastarowicz ukończył Wyższą Szkołę Oficerską im. Tadeusza Kościuszki, a także szereg kursów i studiów podyplomowych, m.in. w Akademii Obrony Narodowej i Akademii Podlaskiej. Służył w 4 Brygadzie Kawalerii Pancernej, Polsko-Litewskim Batalionie Sił Pokojowych, 3 Batalionie Rozpoznawczym, 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej i 15 Brygadzie Zmechanizowanej. W 2012 roku został dowódcą 3 Batalionu Zmechanizowanego, a w 2016 roku stanął na czele 2 Brygady Obrony Terytorialnej. Jest także weteranem misji PKW UNDOF w Syrii.